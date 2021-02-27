Нови миграционни маршрути - Гран Канария (Испания)

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 21

През 2020 г. Канарските острови регистрират почти 21 000 нередовни пристигания. Този Infoclip (на страницата на https://multimedia.europarl.europa.eu/) илюстрира мигранти, пристигащи със спасителни лодки в пристанището на Аргинегин (Municipio de Mogán - Гран Канария), мигранти, които са домакини в хотели, Временен център за приемане и др.