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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нови миграционни маршрути - Гран Канария (Испания)

27 февруари 2021 21:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 21
Мигранти

През 2020 г. Канарските острови регистрират почти 21 000 нередовни пристигания. Този Infoclip (на страницата на https://multimedia.europarl.europa.eu/) илюстрира мигранти, пристигащи със спасителни лодки в пристанището на Аргинегин (Municipio de Mogán - Гран Канария), мигранти, които са домакини в хотели, Временен център за приемане и др.

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