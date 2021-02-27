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Церемонии по подписване на Единния акт
Единният европейски акт (SEA) имаше за цел да преразгледа Римските договори за създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия. На 17 февруари 1986 г. представители от 9 държави-членки (Белгия, Федерална република Германия, Франция, Ирландия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания и Обединеното кралство) подписаха Единния акт по време на официална церемония в Люксембург. Няколко дни след като представители от Дания, Гърция и Италия подписаха Единния акт на 28 февруари 1986 г. по време на церемония в Хага. SEA се прилага на 1 юли 1987 г.
Източник: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/signing-ceremonies-of-the-single-act-february-1986_EP111673-V_v