Церемонии по подписване на Единния акт

Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 18

Единният европейски акт (SEA) имаше за цел да преразгледа Римските договори за създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия. На 17 февруари 1986 г. представители от 9 държави-членки (Белгия, Федерална република Германия, Франция, Ирландия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания и Обединеното кралство) подписаха Единния акт по време на официална церемония в Люксембург. Няколко дни след като представители от Дания, Гърция и Италия подписаха Единния акт на 28 февруари 1986 г. по време на церемония в Хага. SEA се прилага на 1 юли 1987 г.