1079 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 37 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 48 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 48

1079 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 8476 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 246 706, като активните са 31 402.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 29, Бургас – 148, Варна – 60, Велико Търново – 6, Враца – 46, Габрово – 8, Добрич – 16, Кърджали – 3, Кюстендил – 31, Ловеч – 20, Монтана – 5, Пазарджик – 29, Перник – 29, Плевен – 51, Пловдив – 70, Разград – 8, Русе – 7, Силистра – 9, Сливен – 37, Смолян – 14, София област – 56, София (град) – 322, Стара Загора – 16, Търговище – 1, Хасково – 25, Шумен – 17, Ямбол – 16.

През изминалото денонощие са били излекувани 1643 души, а за целия период – 205 137.

В болница за лечение са настанени 4674 души, от които 380 са в интензивни отделения.

39 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 10 167.

Към момента общо 209 760 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 5 321.