Алберт Попов не успя да се класира за втория манш в Банско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 23

Алберт Попов не успя да се класира за втория манш на гигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Банско. Българинът не успя да финишира.

Лидер до момента е швейцарецът Лоик Мейлард, изминал трасето за 1:11.87 минути.

Вторият манш в Банско е по-късно днес.