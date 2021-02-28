Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Алберт Попов не успя да се класира за втория манш в Банско

28 февруари 2021 18:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 23
Алберт Попов

Алберт Попов не успя да се класира за втория манш на гигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Банско. Българинът не успя да финишира.

Лидер до момента е швейцарецът Лоик Мейлард, изминал трасето за 1:11.87 минути.

Вторият манш в Банско е по-късно днес.

Източник: БТА

« предишна


 