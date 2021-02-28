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Преговаряме с Гърция и Франция за ваксини назаем, съобщи премиерът Бойко Борисов
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 32
Премиерът Бойко Борисов обяви, че в момента се преговаря с Гърция и с Франция, за да получи страната ни ваксини назаем, съобщи БНР.
„Имат забавяне във ваксинирането или хората, за разлика от България, няма опашки за ваксиниране. Да ни дадат сега на заем, за да не прекъсваме ваканционния план като свършат ваксините, защото виждате – свършат, спираме за един-два дена, идват, веднага пак почваме. А пък ние 18 500 000 ваксини сме платили, после ще им ги върнем“.
Източник: БНР
Снимка: МС