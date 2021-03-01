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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 01.03.2021
No. Дата Длъжност Образование
194 5.2.2021 продавач-консултант средно
204 8.2.2021 кредитен консултант средно
214 9.2.2021 масажист средно
232 12.2.2021 машинен оператор-ЦПУ средно
233 12.2.2021 фрезист средно
235 12.2.2021 електротехник средно
236 12.2.2021 техник механик климатични инсталации средно
246 15.2.2021 салонен управител средно
247 15.2.2021 готвач заведение за бързо хранене средно
248 15.2.2021 готвач заведение за бързо хранене средно
249 15.2.2021 салонен управител средно
251 16.2.2021 инженер-технолог ХВП средно
252 17.2.2021 готвач средно
261 18.2.2021 монтажник мебели средно
262 18.2.2021 дърводелец мебели средно
265 19.2.2021 монтажник електрически машини средно
305 25.2.2021 водач, мотокар средно
312 26.2.2021 учител детска градина висше