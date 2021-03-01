Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре и с.Панаретово

ВиК-Сливен преди 7 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 6

Днес 01.03 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в селата Крушаре и Панаретово до 15.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.