Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
2588 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа, 74 от тях в Сливенско
2588 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 16 179 теста. позитивните проби са 16% от изследваните. Това показват данните в Единния информационен портал.
4 777 са пациентите в болница, от тях 414 са в интензивни отделения.
Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 123; Бургас – 274 ; Варна – 138; Велико Търново – 66; Видин – 9; Враца – 71; Габрово – 42; Добрич – 18; Кърджали – 18; Кюстендил – 84; Ловеч – 30; Монтана – 42; Пазарджик – 44; Перник – 37; Плевен – 138; Пловдив – 194; Разград – 9; Русе – 56; Силистра – 36; Сливен – 74; Смолян – 39; София област – 51; София (град) – 645; Стара Загора – 109; Търговище – 9; Хасково – 87; Шумен – 105; Ямбол – 40.
117 са починалите с коронавирус, а оздравелите през последното денонощие са 1085.
11 094 са поставените през вчерашния ден ваксини срещу COVID-19. До момента са направени 223 539 дози.
Снимка: Станимир Петков