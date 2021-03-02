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2588 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа, 74 от тях в Сливенско

02 март 2021 09:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 61
Коронавирус

2588 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 16 179 теста. позитивните проби са 16% от изследваните. Това показват данните в Единния информационен портал.

4 777 са пациентите в болница, от тях 414 са в интензивни отделения.

Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 123; Бургас – 274 ; Варна – 138; Велико Търново – 66; Видин – 9; Враца – 71; Габрово – 42; Добрич – 18; Кърджали – 18; Кюстендил – 84; Ловеч – 30; Монтана – 42; Пазарджик – 44; Перник – 37; Плевен – 138; Пловдив – 194; Разград – 9; Русе – 56; Силистра – 36; Сливен – 74; Смолян – 39; София област – 51; София (град) – 645; Стара Загора – 109; Търговище – 9; Хасково – 87; Шумен – 105; Ямбол – 40.

117 са починалите с коронавирус, а оздравелите през последното денонощие са 1085.

11 094 са поставените през вчерашния ден ваксини срещу COVID-19. До момента са направени 223 539 дози.

Снимка: Станимир Петков

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