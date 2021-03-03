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2403 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 56 от тях в Сливенско
2403 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14 563 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 252 029, като активните са 33 227.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 104, Бургас – 63, Варна – 110, Велико Търново – 62, Видин – 11, Враца – 98, Габрово – 25, Добрич – 30, Кърджали – 25, Кюстендил – 50, Ловеч – 28, Монтана – 49, Пазарджик – 89, Перник – 60, Плевен – 129, Пловдив – 187, Разград – 11, Русе – 48, Силистра – 31, Сливен – 56, Смолян – 30, София област – 106, София (град) – 737, Стара Загора – 87, Търговище – 5, Хасково – 75, Шумен – 72, Ямбол – 25.
През изминалото денонощие са били излекувани 1781 души, а за целия период – 208 411.
В болница за лечение са настанени 5 009 души, от които 423 са в интензивни отделения.
83 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 10 391.
Към момента общо 243 772 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 20 233.
Снимка: Станимир Петков