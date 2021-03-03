ТРЕТИ МАРТ! ДЕН РОЖДЕН НА СВОБОДАТА!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 14 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 10

По случай Трети март - Националният празник на България - учениците от 4 клас при СУ "Йордан Йовков" - Сливен, с гордост изработиха свой модел на паметника Шипка и Самарското знаме. С много радост и признателност отбелязаха 143-та годишнина от свободата.

Честит празник!

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