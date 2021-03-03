Анонимния художник NoName с творба за 3 март, Деня на Освобождението на България

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Нова работа на анонимния художник NoName стана хит в социалните мрежи в България. Художникът, по-известен в България като „Човекът без име“, отпразнува Националния празник на България с нова провокация.

В творбата е изобразено малко момиченце, което полива почвата, а от него пониква българското знаме.

"Ние сме и ще бъдем! Това зависи от нас", пише тайният художник.