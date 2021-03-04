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1154 са новозаразените с коронавирус у нас през последното денонощие, 22 от тях в Сливенско
1154 са новозаразените с коронавирус у нас през последното денонощие от направени общо 6182 теста, oт които са 4052 PCR, а 2130 бърз антигенен тест.
Разпределението по области: Благоевград – 14; Бургас – 190; Варна – 64; Велико Търново – 4; Видин – 2; Враца – 22; Габрово – 6; Добрич – 23; Кюстендил – 2; Ловеч – 8; Монтана – 2; Пазарджик – 72; Перник – 30; Плевен – 60; Пловдив – 77; Разград – 9; Русе – 18; Силистра – 14; Сливен – 22; Смолян – 6; София област – 61; София (град) – 380; Стара Загора – 4; Търговище – 1; Хасково – 25; Шумен – 17; Ямбол – 21.
Това показват данните в Националния информационен портал. Положителни са 18,7% от изследваните проби.
Общият брой на потвърдените случаи става 253 183, от които 33 770 са активни.
Отчетени като излекувани са още 589 души, общо 209 000. В болница са 5093 пациенти, от които 425 се лекуват в интензивни отделения.
Още 22-ма починаха с COVID-19.
Ваксинираните през последното денонощиe са 4397.
Снимка: Станимир Петков