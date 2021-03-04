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Криминална хроника Ямбол - 04.03.2021 г.

04 март 2021 11:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 04.03.2021 г.

 

Криминалисти от ОДМВР-Ямбол задържаха 26-годишен за притежание и разпространение на наркотици. Специализираната полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества, е проведена на 1 март в Ямбол. В хода на полицейските действия е извършена проверка в жилище, ползвано от 26-годишен местен жител. При процесуално-следствени действия са намерени и иззети около 300 грама суха листна маса-марихуана и около 8 грама метамфетамин. Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок от 24 часа. В хода на разследването, 26-годишният ямболия е привлечен в качеството му на обвиняем за извършеното престъпление и му е наложена мярка за неотклонение „Парична гаранция“. Процесуално-следствените действия по случая продължават под наблюдението на Окръжна прокуратура- Ямбол.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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