Криминална хроника Ямбол - 04.03.2021 г.

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Информационен бюлетин 04.03.2021 г.

Криминалисти от ОДМВР-Ямбол задържаха 26-годишен за притежание и разпространение на наркотици. Специализираната полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества, е проведена на 1 март в Ямбол. В хода на полицейските действия е извършена проверка в жилище, ползвано от 26-годишен местен жител. При процесуално-следствени действия са намерени и иззети около 300 грама суха листна маса-марихуана и около 8 грама метамфетамин. Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок от 24 часа. В хода на разследването, 26-годишният ямболия е привлечен в качеството му на обвиняем за извършеното престъпление и му е наложена мярка за неотклонение „Парична гаранция“. Процесуално-следствените действия по случая продължават под наблюдението на Окръжна прокуратура- Ямбол.