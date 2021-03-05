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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 05.03.2021

05 март 2021 08:50, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 45 минути, брой четения: 39

No. Дата Длъжност Образование

194 5.2.2021 продавач-консултант средно

204 8.2.2021 кредитен консултант средно

232 12.2.2021 машинен оператор-ЦПУ средно

233 12.2.2021 фрезист средно

235 12.2.2021 електротехник средно

236 12.2.2021 техник механик климатични инсталации средно

246 15.2.2021 салонен управител средно

247 15.2.2021 готвач заведение за бързо хранене средно

248 15.2.2021 готвач заведение за бързо хранене средно

249 15.2.2021 салонен управител средно

251 16.2.2021 инженер-технолог ХВП средно

252 17.2.2021 готвач средно

261 18.2.2021 монтажник мебели средно

262 18.2.2021 дърводелец мебели средно

265 19.2.2021 монтажник електрически машини средно

305 25.2.2021 водач, мотокар средно

320 1.3.2021 машинен оператор шиене средно

322 1.3.2021 обслужващ бензиностанция средно

323 1.3.2021 работник доработка тъкани средно

324 1.3.2021 оперативен счетоводител висше

325 1.3.2021 водач електрокар средно

330 1.3.2021 главен счетоводител висше

340 2.3.2021 трудотерапевт висше

349 4.3.2021 технически сътрудник средно

350 4.3.2021 монтажник метални конструкции средно

352 4.3.2021 обслужващ магазин средно

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