Втори трус люля Гърция снощи, усети се и в България

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 28

Най-силният досега вторичен трус на вчерашното земетресение в Гърция е с магнитуд 5.8. Земетресението е регистрирано в 21:03 ч., съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Усетено е по високите етажи в Кърджали, Пловдив, София и Благоевград.

Вчера силното земетресение с магнитуд 6.3 разтърси Гърция и се усети в Бургас, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, София и други населени места у нас, както и в Албания, Република Северна Македония, Косово и Черна гора.

Гръцката служба за гражданска защита призова гражданите в района на земетресението да не се връщат още по домовете си, защото сеизмичната дейност продължава. Няколко къщи бяха разрушени.