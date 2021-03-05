Без нито един регистриран случай на грип у нас

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 20

До 5 март няма регистриран грипен вирус у нас. Това обяви доц. Любомира Николаева - Гломб, ръководител на отдел "Вирусология" в НЦЗПБ, пред БНТ.

Това се дължи на няколко фактора - вирусна интерференция, предпазните мерки и ролята на ваксинирането.

"В момента не се виждат други причинители на респираторни инфекция. Може би защото в биологията има вирусна интерференция - обикновено един вирус става доминантен и това е COVID-19. Миналият грипен сезон (2019-2020) не беше така", заяви доц. Любомира Николаева.