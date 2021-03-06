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Слабо земетресение в Благоевградско

06 март 2021 09:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 минути, брой четения: 20
Земетресение

Слабо земетресение с магнитуд 2,5 по Рихтер е регистрирано в събота, 6 март край село Осеново, Благоевградско, съобщава сайтът на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките (БАН).

Земетресението е регистрирано в 6:08 часа сутринта на 6 март. Епицентърът е на дълбочина 1,3 километра.

Няма данни за пострадали хора и щети.

Източник: БНР
Снимка: blagoevgrad.eu

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