Слабо земетресение в Благоевградско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 4 минути, брой четения: 20

Слабо земетресение с магнитуд 2,5 по Рихтер е регистрирано в събота, 6 март край село Осеново, Благоевградско, съобщава сайтът на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките (БАН).

Земетресението е регистрирано в 6:08 часа сутринта на 6 март. Епицентърът е на дълбочина 1,3 километра.

Няма данни за пострадали хора и щети.