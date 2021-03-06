Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Самолет кацна аварийно на летище София заради буйстващ пътник на борда

06 март 2021 15:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 42
Самолет

Самолет на Air France кацна извънредно на Летище София заради буйстващ пасажер, съобщи NOVA. Хулиганът, който е индиец, бил арестуван на летището. Той се е опитал да нахлуе в пилотската кабина.

Мъжът се е държал агресивно още от началото на полета. След това се е скарал с няколко от пасажерите, сбил се е с един от тях и е нападнал членове на екипажа. Пътникът е бил обезвреден в самолета. Вследствие на това самолета е кацнал извънредно на летище София, допълва БНР.

Източник: NOVA и БНР
Снимка: ЕПА/БГНЕС

« предишнаследваща »


 