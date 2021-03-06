Самолет кацна аварийно на летище София заради буйстващ пътник на борда

Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 42 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 42

Самолет на Air France кацна извънредно на Летище София заради буйстващ пасажер, съобщи NOVA. Хулиганът, който е индиец, бил арестуван на летището. Той се е опитал да нахлуе в пилотската кабина.

Мъжът се е държал агресивно още от началото на полета. След това се е скарал с няколко от пасажерите, сбил се е с един от тях и е нападнал членове на екипажа. Пътникът е бил обезвреден в самолета. Вследствие на това самолета е кацнал извънредно на летище София, допълва БНР.