В неделя ще настъпи подобрение на времето

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 25

До полунощ валежите почти навсякъде ще спрат и вятърът утихне. След полунощ облачността от запад ще се разкъсва и намалява. През деня над Западна и Централна България ще преобладава слънчево време, повече облаци ще има над източните райони, съобщават от НИМХ. Ще бъде тихо с минимални температури от минус 4° до плюс 1° и максимални между 6° и 11°.

Над Черноморието облачността ще е променлива. Ще е почти тихо. Максимални температури на въздуха: 5°-7°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще се разкъса и намалее, в масивите от Западна България до слънчево време. Ще духа умерен югозападен, по високите и открити части и силен северозападен вятър. Максимална температура на височина 1200 метра – около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

В Сливен ще има променлива облачност. Ще бъде почти тихо с минимална температура минус 1° и максимална плюс 8°.