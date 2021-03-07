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1426 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 39 от тях в Сливенско
1426 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 10 473 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 259 811, като активните са 36 716.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 45, Бургас – 127, Варна – 112, Велико Търново – 18, Видин – 3, Враца – 48, Габрово – 23, Добрич – 23, Кърджали – 15, Кюстендил – 24, Ловеч – 27, Монтана – 11, Пазарджик – 51, Перник – 56, Плевен – 86, Пловдив – 98, Разград – 8, Русе – 17, Силистра – 10, Сливен – 39, Смолян – 18, София област – 63, София (град) – 406, Стара Загора – 16, Хасково – 47, Шумен – 25, Ямбол – 10.
През изминалото денонощие са били излекувани 584 души, а за целия период – 212 502.
В болница за лечение са настанени 5 629 души, от които 452 са в интензивни отделения.
22 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 10 593.
Към момента общо 287 118 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2 654.
Снимка: Станимир Петков