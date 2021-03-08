ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, МИЛА МАМО!

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Учениците от 3 "а" клас показаха своето уважение, топлина, радост, безкрайна любов и признателност към своите майки, като изработиха подаръци по случай празника на жената - 8-ми март.