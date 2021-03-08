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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, МИЛА МАМО!

08 март 2021 08:11, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 33
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Учениците от 3 "а" клас показаха своето уважение, топлина, радост, безкрайна любов и признателност към своите майки, като изработиха подаръци по случай празника на жената - 8-ми март.

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