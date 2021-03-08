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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Възможно нарушаване на водоподаването в кв. Речица

08 март 2021 09:23, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 9 минути, брой четения: 4

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че

 

на 08.03.2021г. /понеделник/поради извършване на авариен ремонт е възможно нарушаване водоподаването на кв. Речица .

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