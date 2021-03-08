Нарушено водоподаване на с.Самуилово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители че поради авария днес 08.03.2021 Понеделник е прекъснато водоподаването до 16.00 ч на с. Самуилово

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.