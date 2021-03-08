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497 нови случая на коронавирус са регистрирани през последното денонощие, 18 от тях в Сливенско
497 нови случая на коронавирус са регистрирани през последното денонощие от направени 2971 теста. От началото на пандемията потвърдените с COVID-19 у нас са 260 308, показват данните в Единния информационен портал.
Активните случаи са 36 807, в болница се лекуват 776 пациенти, 456 от тях в интензивно отделение.
Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 12; Бургас – 15; Варна – 23; Велико Търново – 9; Враца – 26; Габрово – 1; Добрич – 21; Кърджали – 3; Кюстендил – 10; Ловеч – 8; Пазарджик – 22; Перник – 13; Плевен – 29; Пловдив – 30; Разград – 10; Русе – 15; Силистра – 7; Сливен – 18; Смолян – 8; София област – 21; София (град) – 160; Стара Загора – 8; Търговище – 6; Хасково – 9; Шумен – 4; Ямбол – 9.
Оздравели са още 385 души, общият брой на преборилите болестта е 212 887.
10 614 са починалите с коронавирус в страната досега, 21 са новите случаи.
Поставените дози ваксини до момента са 288 631, 1513 от тях за последните 24 часа.
Снимка: Станимир Петков