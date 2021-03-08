Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

497 нови случая на коронавирус са регистрирани през последното денонощие, 18 от тях в Сливенско

08 март 2021 11:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 20
Тест за коронавирус

497 нови случая на коронавирус са регистрирани през последното денонощие от направени 2971 теста. От началото на пандемията потвърдените с COVID-19 у нас са 260 308, показват данните в Единния информационен портал.

Активните случаи са 36 807, в болница се лекуват 776 пациенти, 456 от тях в интензивно отделение.

Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 12; Бургас – 15; Варна – 23; Велико Търново – 9; Враца – 26; Габрово – 1; Добрич – 21; Кърджали – 3; Кюстендил – 10; Ловеч – 8; Пазарджик – 22; Перник – 13; Плевен – 29; Пловдив – 30; Разград – 10; Русе – 15; Силистра – 7; Сливен – 18; Смолян – 8; София област – 21; София (град) – 160; Стара Загора – 8; Търговище – 6; Хасково – 9; Шумен – 4; Ямбол – 9.

Оздравели са още 385 души, общият брой на преборилите болестта е 212 887.

10 614 са починалите с коронавирус в страната досега, 21 са новите случаи.

Поставените дози ваксини до момента са 288 631, 1513 от тях за последните 24 часа.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 