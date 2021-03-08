Поздравление на областния управител за Осми март

Област Сливен преди 47 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 21

Скъпи майки и съпруги,

Скъпи жени,

За мен е удоволствие да Ви поздравя с Деня на майката, на жената - на любимия човек, без когото не можем!

Дължим Ви огромна благодарност и признателност за смисъла, красотата и топлината, с които изпълвате живота!

Бъдете здрави и благословени!

Щастлив празник!

С уважение:

Чавдар БОЖУРСКИ

Областен управител на област Сливен