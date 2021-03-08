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Поздравление на областния управител за Осми март

08 март 2021 11:26, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 47 минути, брой четения: 21
Чавдар Божурски, областен управител на област Сливен

Скъпи майки и съпруги,

 

Скъпи жени,

 

За мен е удоволствие да Ви поздравя с Деня на майката, на жената - на любимия човек, без когото не можем!

 

Дължим Ви огромна благодарност и признателност за смисъла, красотата и топлината, с които изпълвате живота!

 

Бъдете здрави и благословени!

 

Щастлив празник!

 

С уважение:

 

Чавдар БОЖУРСКИ

 

Областен управител на област Сливен

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