Регистрирано е слабо земетресение в района на Хасково

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 25

Земетресение с мощност 2,9 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Хасково, Южна България.

Земният трус се усети в 1:38 ч. Сутринта тази нощ с епицентър на 12 км югоизточно от Хасково и 66 км южно от Стара Загора, на дълбочина 2 км. Няма данни за материални щети, съобщи Европейският сеизмологичен център.