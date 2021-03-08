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Регистрирано е слабо земетресение в района на Хасково

08 март 2021 16:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 25
Земетресение

Земетресение с мощност 2,9 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Хасково, Южна България.

Земният трус се усети в 1:38 ч. Сутринта тази нощ с епицентър на 12 км югоизточно от Хасково и 66 км южно от Стара Загора, на дълбочина 2 км. Няма данни за материални щети, съобщи Европейският сеизмологичен център.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: Станимир Петков

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