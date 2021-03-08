Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

В 15 области в страната е доказано разпространението на британския вариант на COVID-19, Сливен между тях

08 март 2021 17:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 27
Дистанция

В 15 области в страната е доказано разпространението на британския вариант на COVID-19. Това са областите Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, София, Хасково, Ямбол.

За резултатите съобщава Националният център по заразни и паразитни болести. След секвениране на 413 проби на SARS-CoV-2 – у нас и в Германия, британският вариант на вируса е потвърден при 303 от пробите.

Южноафриканският, бразилският и нигерийският варианти на коронавируса не са потвърдени у нас.

Снимка: Станимир Петков

« предишна


 