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Програма "InvestEU"

08 март 2021 18:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 58
Европейски парламент

Европейският парламент ще приеме новата програма "InvestEU", която се очаква да мобилизира 400 милиарда евро публични и частни инвестиции, да гарантира опростен достъп до финансиране и да предостави помощ за МСП, които са били негативно засегнати от икономическата криза, причинена от пандемията.

Източник: https://multimedia.europarl.europa.eu/
Снимка: sliven.net

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