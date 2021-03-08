Програма "InvestEU"

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 58 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 58

Европейският парламент ще приеме новата програма "InvestEU", която се очаква да мобилизира 400 милиарда евро публични и частни инвестиции, да гарантира опростен достъп до финансиране и да предостави помощ за МСП, които са били негативно засегнати от икономическата криза, причинена от пандемията.