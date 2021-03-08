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С красив жест по повод 8 март Община Ямбол изненада приятно дамите

08 март 2021 20:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52
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С красив жест по повод 8 март Община Ямбол изненада приятно дамите, които се разхождаха по улица „Г.С. Раковски“. Техният празник стана още по-цветен – те получиха по една роза, поднесена с поздрав и комплимент от служител на Общината.

Община Ямбол и занапред ще подготвя изненади за гражданите по различни поводи и празници, за да се откъснат поне за малко от напрегнатото ежедневие.

Снимки: Община Ямбол

Снимки

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