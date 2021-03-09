Седмокласници засадиха дръвчета

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

Ученици от 7. "а" клас от ОУ "Елисавета Багряна", с класен ръководител г-н Али Мехмедов, засадиха дръвчета, подарени от Гората.бг. Инициативата в двора на училището е в памет на алпиниста Атанас Скатов.

Споделете направеното от децата и предайте нататък за един по-чист и зелен свят!

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