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Седмокласници засадиха дръвчета

09 март 2021 16:21, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 22
Засаждане на дръвчета

Ученици от 7. "а" клас от ОУ "Елисавета Багряна", с класен ръководител г-н Али Мехмедов, засадиха дръвчета, подарени от Гората.бг. Инициативата в двора на училището е в памет на алпиниста Атанас Скатов.

Споделете направеното от децата и предайте нататък за един по-чист и зелен свят!

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Засаждане на дръвчетаЗасаждане на дръвчетаЗасаждане на дръвчета
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