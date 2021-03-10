Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди 48 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10.03.2021г. до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Речица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.