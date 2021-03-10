3502 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 99 от тях в Сливенско

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3502 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 17 193 теста. От началото на пандемията регистрираните с COVID-19 у нас са 266 805, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 126; Бургас – 441; Варна – 272; Велико Търново – 70; Видин – 16; Враца – 114; Габрово – 50; Добрич – 37; Кърджали – 27; Кюстендил – 49; Ловеч – 35; Монтана – 49; Пазарджик – 87; Перник – 64; Плевен – 142; Пловдив – 217; Разград – 8; Русе – 72; Силистра – 52; Сливен – 99; Смолян – 50; София област – 147; София (град) – 882; Стара Загора – 145; Търговище – 7; Хасково – 102; Шумен – 79; Ямбол – 63.

Активните случаи са 38 385. В болница се лекуват 6017 пациенти, от които 497 са в интензивно отделение.

Оздравелите за последните 24 часа са 3403, досега болестта са изкарали 217 518.

Още 138 жертви взе инфекцията, общият брой на починалите с коронавирус е 10 902.

През последното денонощие поставените дози ваксина са 8019 от направени 302 151 ваксинации до момента.