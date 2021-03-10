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Сливен. Новини от източника. Последни новини

България ще предостави пълна информация за кандидатите за европейски делегирани прокурори

10 март 2021 18:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41
Прокуратура

Прокурорският колеж на Висшия съдебен съвет реши да изпрати допълнителна информация на главния европейски прокурор Лора Кьовеси за българските кандидати за европейски делегирани прокурори. Такава информация беше поискана за 7 от 10 кандидати. "Не виждам проблем. Процесът все още не е приключил", каза българският генерален прокурор Иван Гешев.

Ако допълнителната информация не е достатъчна, работна група на Европейската прокуратура има право да поиска повече информация и изслушване на кандидатите. И накрая, всички данни се предоставят на европейския главен прокурор, казаха магистрати и посочиха, че процедурата за номиниране е била "напълно обективна и безпристрастна", предаде БТА.

Източник: БНР
Снимка: БНТ

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