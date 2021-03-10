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България ще предостави пълна информация за кандидатите за европейски делегирани прокурори
Прокурорският колеж на Висшия съдебен съвет реши да изпрати допълнителна информация на главния европейски прокурор Лора Кьовеси за българските кандидати за европейски делегирани прокурори. Такава информация беше поискана за 7 от 10 кандидати. "Не виждам проблем. Процесът все още не е приключил", каза българският генерален прокурор Иван Гешев.
Ако допълнителната информация не е достатъчна, работна група на Европейската прокуратура има право да поиска повече информация и изслушване на кандидатите. И накрая, всички данни се предоставят на европейския главен прокурор, казаха магистрати и посочиха, че процедурата за номиниране е била "напълно обективна и безпристрастна", предаде БТА.
Източник: БНР
Снимка: БНТ