Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 10.03.2021 г.

10 март 2021 20:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 30
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 10.03.2021 г.

 

Служители от РУ-Ямбол разследват противозаконно повреждане на лек автомобил. Вчера в полицията постъпил сигнал, че през изминалата нощ, е нанесено увреждане, като са счупени ветроупорно и странично стъкло на „Фиат Пунто“, паркиран в комплекс „Хале“. На местопроизшествието е извършен е оглед. Процесуално-следствените действия по случая продължават.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

« предишна


 