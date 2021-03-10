Криминална хроника Ямбол - 10.03.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 30

Информационен бюлетин 10.03.2021 г.

Служители от РУ-Ямбол разследват противозаконно повреждане на лек автомобил. Вчера в полицията постъпил сигнал, че през изминалата нощ, е нанесено увреждане, като са счупени ветроупорно и странично стъкло на „Фиат Пунто“, паркиран в комплекс „Хале“. На местопроизшествието е извършен е оглед. Процесуално-следствените действия по случая продължават.