Прекъсване вадоподаването на с.Струпец

ВиК-Сливен преди 27 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 11.03.2021г.(четвъртък) от 09:30ч. до 15:00ч.поради авария е прекъснато водоподаването на с. Струпец.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.