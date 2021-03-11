Прекъсване водоподаването на с.Сокол,с.Еленово, с.Прохорово

ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на захранващ водопровод от 14:00ч.на 11.03.2021.(четвъртък) до 14.00ч. на 12.02.2021г.(петък) ще бъде прекъснато водоподаването на следните населени места-с.Сокол,с.Еленов и с.Прохорово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.