ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 12 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 19

С решение на Областния кризисен щаб в Сливен от 15.03 до 2.04.2021 г. учениците от 5 до 7 клас преминават към Обучение в електронна среда. От понеделник всички ученици от прогимназиален етап преминават към работа в Google Classroom по следния график :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCMOP5QwjZi8fDUUmlA0HnH4iteYYejk8dU6L5fzeFU/edit?usp=sharing