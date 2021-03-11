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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

11 март 2021 14:51, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 12 минути, брой четения: 19
ОРЕС

С решение на Областния кризисен щаб в Сливен от 15.03 до 2.04.2021 г. учениците от 5 до 7 клас преминават към Обучение в електронна среда. От понеделник всички ученици от прогимназиален етап преминават към работа в Google Classroom по следния график :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCMOP5QwjZi8fDUUmlA0HnH4iteYYejk8dU6L5fzeFU/edit?usp=sharing

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