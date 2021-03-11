Криминална хроника Ямбол - 11.03.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 36

Информационен бюлетин 11.03.2021 г.

В РУ-Елхово е образувано бързо производство за неправомерно присъединяване към водоснабдителната система. На 10 март, в село Лесово, при проверка в частен имот, ползван от 58-годишен мъж е установено, че имота е неправомерно присъединен към водоснабдителната система, като са създадени условия за непълно отчитане на потребената вода. Работата по случая продължава.