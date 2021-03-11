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Криминална хроника Ямбол - 11.03.2021 г.

11 март 2021 18:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 36
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 11.03.2021 г.

 

В РУ-Елхово е образувано бързо производство за неправомерно присъединяване към водоснабдителната система. На 10 март, в село Лесово, при проверка в частен имот, ползван от 58-годишен мъж е установено, че имота е неправомерно присъединен към водоснабдителната система, като са създадени условия за непълно отчитане на потребената вода. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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