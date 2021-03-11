Учениците от 5 до 12 клас в област Ямбол отново преминават в онлайн обучение от утре

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Всички ученици от 5 до 12 клас в учебните заведения от ямболска област преминават на дистанционно обучение от утре до пролетната ваканция през април. Това реши на днешното си заседание областния медицински съвет. Детските градини и ясли в региона ще се затварят само при констатирани случаи на заболели от коронавирус. Затварят се кварталните и пенсионерските клубове, а зрителнте зали в читалищата ще работят с до 30 процента от капацитета си. Заведенията за хранене продължават работа при досегашния режим. Маските на открито ще бъдат препоръчителни. Ямболска област вече е в червената зона с 319 заболели на 100 000 хиляди души.