Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки в област Сливен

Област Сливен преди 38 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 25

Заповед РД-19-90 от 11.03.2021 г. на директора на РЗИ - Сливен за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на областта съгласно решение на Областния кризисен щаб - в прикачения файл.

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