Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки в област Сливен

11 март 2021 18:59, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 38 минути, брой четения: 25

Заповед РД-19-90 от 11.03.2021 г. на директора на РЗИ - Сливен за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на областта съгласно решение на Областния кризисен щаб - в прикачения файл.

Файлове

Заповед [631KB]

Portable Document Format File

« предишна


 