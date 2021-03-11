Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки в област Сливен

11 март 2021 21:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 67
Предпазни средства срещу коронавирус

Заповед РД-19-90 от 11.03.2021 г. на директора на РЗИ - Сливен за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на областта съгласно решение на Областния кризисен щаб - в прикачения файл.

Снимка: pixabay.com

Файлове

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки в област Сливен [631KB]

Portable Document Format File

« предишнаследваща »


 