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Ръст на болните от коронавирус в България за изминалото денонощие - 3121, за Сливенско те са 112

12 март 2021 08:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55
Коронавирус

3121 са новите случаи на коронавирус. Потвърдени са от направени 17 277 теста. От началото на пандемията регистрираните с COVID-19 у нас са 272 700, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 105; Бургас – 285; Варна 184; Велико Търново – 62; Видин – 9; Враца – 102; Габрово – 36; Добрич – 33; Кърджали – 22; Кюстендил – 79; Ловеч – 33; Монтана – 55; Пазарджик – 51; Перник – 66; Плевен – 130; Пловдив – 255; Разград – 14; Русе – 60; Силистра – 63; Сливен – 112; Смолян – 43; София област – 114; София (град) – 911; Стара Загора – 91; Търговище – 6; Хасково – 84; Шумен – 79; Ямбол – 37.

Активните случаи са 39 823. В болница се лекуват 6604 пациенти, 502 от тях са в интензивно отделение.

Оздравелите през последното денонощие са 1734, общият брой излекувани е 221 783.

Починалите с коронавирус вече са 11094, 95 от тях през последните 24 маса.

Поставените дози ваксина през вчерашния ден са 15 301. До момента направените имунизации са 324 446.

Снимка: Станимир Петков

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