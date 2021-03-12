Криминална хроника Ямбол -12.03.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 34

Информационен бюлетин 12.03.2021 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР - Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.