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3159 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 58 от тях в Сливенско
3159 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 17 161 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 275 859, като активните са 41 183.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 109, Бургас – 294, Варна – 179, Велико Търново – 78, Видин – 15, Враца – 105, Габрово – 25, Добрич – 51, Кърджали – 30, Кюстендил – 47, Ловеч – 39, Монтана – 58, Пазарджик – 96, Перник – 56, Плевен – 152, Пловдив – 243, Разград – 12, Русе – 100, Силистра – 66, Сливен – 58, Смолян – 54, София област – 108, София (град) – 841, Стара Загора – 111, Търговище – 7, Хасково – 94, Шумен – 79, Ямбол – 52.
През изминалото денонощие са били излекувани 1697 души, а за целия период – 223 480.
В болница за лечение са настанени 6818 души, от които 506 са в интензивни отделения.
102 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 11 196.
Към момента общо 336 660 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 214.
Снимка: Станимир Петков