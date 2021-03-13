Три земетресения разлюляха Северна Македония

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Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер разлюля района на Гостивар снощи в 22:17 часа, съобщи МИА.

Европейският средиземноморски сеизмологичен център информира, че трусът е бил на дълбочина 10 км с епицентър на 18 км югоизточно от Гостивар. В 22:40 бе регистрирано друго по-слабо земетресение със сила 4,4 по Рихтер.

Преди това сеизмологичната обсерватория на Факултета по математика и природни науки в Скопие съобщи, че трус със сила 3 по Рихтер е бил регистриран в 8:40 часа с епицентър на 50 км югозападно от Скопие.