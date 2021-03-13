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Три земетресения разлюляха Северна Македония

13 март 2021 12:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33
Земетресение

Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер разлюля района на Гостивар снощи в 22:17 часа, съобщи МИА.

Европейският средиземноморски сеизмологичен център информира, че трусът е бил на дълбочина 10 км с епицентър на 18 км югоизточно от Гостивар. В 22:40 бе регистрирано друго по-слабо земетресение със сила 4,4 по Рихтер.

Преди това сеизмологичната обсерватория на Факултета по математика и природни науки в Скопие съобщи, че трус със сила 3 по Рихтер е бил регистриран в 8:40 часа с епицентър на 50 км югозападно от Скопие.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

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