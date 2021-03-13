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Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 15.03-21.03.2021 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 15 до 21 март 2021 г.?
Гръцки черни маслини „Мамут“ от нашата витрина - 4,99 лв. за кг.
Краставици клас 1 – 2,49 лв. за кг.
Охладено прясно пилешко филе от гърди от нашата витрина - 6,69 лв. за кг.
Варено-пушен свински бут – 6,89 лв. за кг.
Филе „Елена“ – 24,89 лв. за кг.
Едросмляна домашна лютеница – 3,19 лв. за бурканче от 515 грама
Бял боб или Нахут „Luengo“ – 1,69 лв. за бурканче от 570 грама
Слънчогледово олио „Плиска“ – 2,59 лв. за 1 литър
Сирене от краве мляко „Родопско чудо“ – 8,39 лв. за кг.
Бургаско светло пиво – 0,75 лв. за кен
За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков