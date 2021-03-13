Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 15.03-21.03.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 22

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 15 до 21 март 2021 г.?

Гръцки черни маслини „Мамут“ от нашата витрина - 4,99 лв. за кг.

Краставици клас 1 – 2,49 лв. за кг.

Охладено прясно пилешко филе от гърди от нашата витрина - 6,69 лв. за кг.

Варено-пушен свински бут – 6,89 лв. за кг.

Филе „Елена“ – 24,89 лв. за кг.

Едросмляна домашна лютеница – 3,19 лв. за бурканче от 515 грама

Бял боб или Нахут „Luengo“ – 1,69 лв. за бурканче от 570 грама

Слънчогледово олио „Плиска“ – 2,59 лв. за 1 литър

Сирене от краве мляко „Родопско чудо“ – 8,39 лв. за кг.

Бургаско светло пиво – 0,75 лв. за кен

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/