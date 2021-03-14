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2019 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 75 от тях в Сливенско
2019 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 10 614 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 277 878, като активните са 42 046.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 44, Бургас – 223, Варна – 172, Велико Търново – 11, Видин – 4, Враца – 76, Габрово – 12, Добрич – 19, Кърджали – 12, Кюстендил – 70, Ловеч – 34, Монтана – 27, Пазарджик – 58, Перник – 44, Плевен – 82, Пловдив – 136, Разград – 16, Русе – 42, Силистра – 19, Сливен – 75, Смолян – 24, София област – 116, София (град) – 552, Стара Загора – 40, Търговище – 15, Хасково – 39, Шумен – 20, Ямбол – 37.
През изминалото денонощие са били излекувани 1118 души, а за целия период – 224 598.
В болница за лечение са настанени 6948 души, от които 522 са в интензивни отделения.
38 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 11 234.
Към момента общо 337 904 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1244.
Снимка: Станимир Петков