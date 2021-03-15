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СЪОБЩЕНИЕ

15 март 2021 11:09, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 40

От 15.03.2021 г /понеделник/ до 02.04.2021г вкл., учениците от 5 до 11 клас преминават в дистанционна форма на обучение. Учениците от 12 клас продължават в присъствено обучение.

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