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Конкурс Агоп Мелконян 2021 по повод годишнина от рождението на писателя

15 март 2021 13:42, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 16 минути, брой четения: 17
Конкурс Агоп Мелконян 2021

Електронно списание „Сборище на трубадури“ и семейство Мелконян за десета година обявяват конкурс за кратък фантастичен разказ по повод годишнина от рождението на писателя Агоп Мелконян.

Творбите се оценяват от редовно и почетно жури. Почетното жури ще определи една специална награда на името на Агоп Мелконян. Редовното жури ще определи редовни награди за първо, второ и трето място.

В двете журита има общо 18 души и 1 неутрален координатор, които са ангажирани напълно доброволно. Оценяването в редовното жури е на две гласувания и финално обсъждане.

Състав на почетното жури

• Едуард Мелконян

• Людмила Мелконян

• Велко Милоев

• Петър Кърджилов

• Дилян Благов

• Юри Илков

Състав на редовното жури

• Валентин Д. Иванов – писател, учен и популяризатор

• Валентина Димова – писател

• Владимир Полеганов – писател, преводач и сценарист

• Гергана Пожарски – писател и редактор

• Далия Ал-Халил – писател, отличавана в конкурса, преподавател в Софийски университет

• Елена Павлова – писател

• Ина Вълчанова – писател и редактор

• Лъчезар Стоев – сътрудник в сп. ShadowDance

• Петър Тушков – редактор в сп. „Сборище на трубадури“

• Стоян Христов – блогър и редактор в сп. „Сборище на трубадури“

• Стоян Пешев – отличаван в конкурса и редактор в сп. „Сборище на трубадури“

• Явор Цанев – писател, издател и редактор

Разказите ще се приемат в периода 10 март 2021 г. – 12 април 2021 г. в обем до 3600 думи. Финалистите в конкурса ще бъдат обявени на 15 май 2021 г.

Всички подробности и точните условия за участие в конкурса можете да прочетете тук:

https://trubadurs.com/2021/03/10/konkurs-agop-melkonyan-2021/

Отличените разкази от миналогодишния конкурс (2020) са поместени в специалния електронен брой на списанието, който може да бъде изтеглен безплатно в няколко удобни формата от сайта на книжарница „Ерго“

 

https://store.ergobooks.eu/product/sborishte-na-trubaduri-god-12-br-1-e-spisanie/

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Сборище на тробадури
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