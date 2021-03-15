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Криминална хроника Ямбол - 15.03.2021 г.

15 март 2021 17:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 15.03.2021 г.

 

В РУ-Тунжа е образувано бързо производство срещу водач на МПС,седнал зад волана след като е лишен от право за управлява. На 14 март около 10:00 часа, на път II-53 е спрян за проверка лек автомобил “Форд Фиеста“, управляван от 25-годишен мъж. В хода на проверката е установено, че водачът е лишен от право да управлява МПС. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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