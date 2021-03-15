Криминална хроника Ямбол - 15.03.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Информационен бюлетин 15.03.2021 г.

В РУ-Тунжа е образувано бързо производство срещу водач на МПС,седнал зад волана след като е лишен от право за управлява. На 14 март около 10:00 часа, на път II-53 е спрян за проверка лек автомобил “Форд Фиеста“, управляван от 25-годишен мъж. В хода на проверката е установено, че водачът е лишен от право да управлява МПС. Работата по случая продължава.